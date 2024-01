La vice capolista del campionato di calcio italiano di Serie A, la Juventus è impegnata domenica 21 gennaio 2024, sul difficile campo del Lecce, per un match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Pronostico Lecce-Juventus, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce arriva a questo match casalingo di Serie A, al tredicesimo posto in classifica con 21 punti, con sole 4 lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. I salentini, nelle ultime 4 partite giocate, hanno raccolto un solo punto, ottenuto con il pareggio casalingo 1 a 1 contro il Cagliari.

La Juventus si presenta nel Salento, seconda in classifica con 49 punti, con 2 punti di ritardo dall’Inter e con un passo già nella prossima Champions League. Nelle ultime 4 partite giocate sono arrivate 4 vittorie, l’ultima in casa per 3 a 0 contro il Sassuolo.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vederla in TV

Lecce-Juventus, sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 21 gennaio alle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmaker per Lecce-Juventus

Le quote offerte dai bookmaker, premiano la vittoria esterna dei bianconeri. Segno 1 giocato vincente a quota 6 su Snai e a quota 6.06 su Admiralbet, il pareggio bancato a quota 3.60, la vittoria della Juventus offerta a quota 1.65.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Juventus deve vincere per continuare a sognare lo scudetto, il Lecce cercherà di strappare almeno un punto da questa difficile partita.

Pronostico 2 + Over 1.5 a quota 2.20 su Sisal e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 0-1 / 0-2