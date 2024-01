La domenica di Serie A comincia al Marassi di Genova, dove i rossoblu ospiteranno il Lecce per uno scontro importante in chiave salvezza. Genoa-Lecce, pronostico, scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Grifone è in striscia positiva da 6 giornate con 4 pareggi e 2 vittorie. Con 25 punti in classifica, ad 8 di distacco dal Verona terzultimo viaggia spedito alla ricerca di una salvezza tranquilla.

Nell’ultima giornata la vittoria a Salerno, in rimonta, con il ritorno al gol di Mateo Retegui lascia pensare proprio a questo.

Il Lecce, dopo un ottimo avvio in Serie A, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 16 partite di campionato giocate, quella di metà dicembre in casa contro il Frosinone.

Si può dire che i giallorossi siano a metà strada con 21 punti, se ci basiamo alla famosa quota salvezza dei 40 punti. Soprattutto nella fase offensiva devono ritrovare lo spirito di inizio campionato.

Con Lameck Banda assente e Nikola Krstovic in piena crisi realizzativa, le speranze sono nel vigore atletico di Pontus Almqvist e l’esoerienza di Nicola Sansone.

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Sansone

Pochi dubbi di formazione per Alberto Gilardino. Assente Junior Messias, il resto sarà una formazione a trazione anteriore con Ruslan Malinovskyi a dare qualità a centrocampo.

Scoppiato il caso Gabriel Strefezza in casa Lecce, con il capitano che sembra possa andasene in questa sessione di mercato. Leggermente favorito Nikola Krstovic nel ballottaggio con Roberto Piccoli, per il resto dovrebbe essere la stessa formazione che ha giocato contro la Juventus, con l’esclusione di Remì Oudin.

Dove vederla in TV

Genoa-Lecce sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN domenica 28 gennaio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Lecce

Il Genoa è leggermente favorito per la vittoria offerta a quota 2.10 Betway ed AdmiralBet. Il pareggio è dato a 3.10 Snai e 3.08 Betway, la vittoria dei salentini è offerta a quota 4.

Pronostico per questa partita di Serie A

All’andata finì 1-0 per il Lecce che sfruttò il fatto di aver giocato per gran parte il match con un uomo in più. Non è una partita facile da pronosticare sull’esito, perchè anche se il Genoa sembra favorito, non ha mai dimostrato in questa stagione di saper vincere con convinzione.

Allo stesso tempo, il ritorno al gioco ed al risultato per il Lecce sembra essere dietro l’angolo. Proviamo un multigol, ipotizzando che ci saranno almeno due realizzazioni nell’incontro.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.54 su Sisal e a quota 1.49 su AdmiralBet

Pronostico Special per Genoa-Lecce

Alta la quota di Joan Gonzalez un tiro in porta a 4.00. Il centrocampista del Lecce si inserisce spesso e nelle ultime partite è risultato spesso pericoloso.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0