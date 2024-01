A Monza, domenica 28 gennaio 2024, ci giocherà una sfida tra due squadre che, arrivate a questo punto della stagione, magari ambivano ad essere qualche posizione più avanti in classifica. Pronostico Monza-Sassuolo, guida alle scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A. Se la penultima, contro l’Inter, ci può stare (magari no nel risultato), l’ultima contro l’Empoli molto meno.

I toscani non erano mai riusciti a segnare 3 gol in questa stagione ancora. Sicuramente il calo in fase realizzativa di Andrea Colpani ed i dubbi su Lorenzo Colombo hanno inciso, non a caso Adriano Galliani sta intervendo sul mercato proprio in questo reparto.

Il Sassuolo sta vivendo una delle sue peggiori stagioni in campionato, da quando si è consolidata come realtà nella massima serie.

Solo due punti di vantaggio sul Verona terzultimo, ed una squadra che sembra non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale, specie in certi giocatori chiave come Armand Laurienté, protagonista nella passata stagione ed ora fermo ad un solo gol in campionato.

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; P. Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Valentin Carboni, Colpani; Mota

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Recupero importante per Raffaele Palladino che potrà schierare dal 1′ Michele Di Gregorio. Probabilmente in panchina i nuovi arrivi Alessio Zerbin e Matija Popovic, in attacco dovrebbe agire come prima punta Dany Mota.

Alessio Dionisi farà esordire il nuovo arrivo dal Verona Josh Doig. Per il resto formazione tipo, con il capitano Domenico Berardi ad agire sulla fascia destra d’attacco.

Dove vederla in TV

Monza-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 28 gennaio 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Sassuolo

Le quote per l’incontro sono le seguenti: vittoria del Monza offerta a quota 2.26 Betway, e quota 2.25 Admiralbet. Pareggio offerto a quota 3.51 su Betway e a quota 3.50 su AdmiralBet, vittoria Sassuolo giocata a quota 3.10.

Pronostico per questa partita di Serie A

Sembra la classica partita da tripla. All’andata il 2 ottobre finì 1-0 per il Monza con gol di Lorenzo Colombo. Sono due squadre, ad ogni modo, che predeligono giocare in modo abbastanza offensivo. Potrebbe scapparci una partita con almeno 3 gol.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.72 Sisal e a quota 1.70 Admiralbet

Pronostico Special per Monza-Sassuolo

Kristian Thorstvedt nel ruolo di trequartista ha trovato un po’ di continuità ed è molto pericolo. Nella gara con la Fiorentina gli è stato annullato un gol con il Var, con molte polemiche sulla decisione presa dagli arbitri. Un suo tiro in porta a 2.25 Sisal, in una sfida dove ci aspettiamo diverse occasioni da gol ci piace.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2