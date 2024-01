Per la ventiduesima giornata di calco in Serie A, sabato 27 gennaio, alle ore 18, la Juventus ospita a Torino, la formazione toscana dell’Empoli. Pronostico Juventus-Empoli, guida alle scommesse e consigli.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus arriva a questo match casalingo di Serie A, in testa alla classifica con 52 punti, ma l’Inter seconda, ha una partita da recuperare.

Gli uomini allenati da Massimiliano Allegri, vengono da 5 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta a Lecce per 3 a 0.

L’Empoli arriva in Piemonte, al penultimo posto in classifica con 16 punti, staccata di soli 2 lunghezze dalla zona salvezza, ora occupata da Cagliari e Udinese.

Nell’ultimo turno giocato, è arrivata la brillante vittoria interna per 3 a 0 contro il Monza.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic;

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

Dove vederla in TV

Juventus-Empoli sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 27 gennaio 18.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Empoli

Per i bookmaker è ampiamente favorita la vittoria interna dei bianconeri. Segno 1 offerto vincente a quota 1.29 su Snai e a quota 1.30 su Sisal, il pareggio offerto a quota 5.50, la vittoria esterna dell’Empoli pagata 10 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Juventus non dovrebbe avere troppi problemi a raccogliere i tre punti in casa contro l’Empoli, visto l’ottimo stato di forma della squadra. L’Empoli firmerebbe per un pareggio.

Pronotico 1+ Over 2.5 a quota 2.05 su Admiralbet e a quota 2.08 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-0