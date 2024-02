Il sabato di Serie A comincia al Castellani di Empoli, dove la squadra allenata da Davide Nicola ospiterà il Genoa per una sfida tra due squadre in forma. Pronostico Empoli-Genoa, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Empoli ha cambiato marcia dall’arrivo di Davide Nicola. E’ arrivata prima la vittoria in casa contro il Monza e poi il pareggio di Torino contro la Juventus, agevolato dall’espulsione nei primi minuti del bianconero Arkadiusz Milik. Adesso i punti sono 17 ad uno solo di distanza dal trio di terzultime.

Il Genoa è riuscito a resistere alle richieste per Albert Gudmundsson, in particolare della Fiorentina, ed ha rinforzato il reparto offensivo con l’arrivo di Vitinha dal Marsiglia.

La squadra di Alberto Gilardino arriva a questa sfida di Serie A, con un ottimo ruolino di marcia, con una striscia aperta di 7 risultati consecutivi di cui 3 vittorie l’ultima in rimonta in casa contro il Lecce.

Le probabili formazioni di Empoli-Genoa

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajili, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui

Davide Nicola confermerà l’assetto iniziale, con Matteo Cancellieri ed il nuovo arrivato M’Baye Niang all’inizio in panchina.

Discorso simile per Alberto Gilardino che potrebbe schierare lo stesso undici titolare della sfida al Marassi contro il Lecce di domenica scorsa.

Dove vederla in TV

Empoli-Genoa sarà trasmessa, in diretta su DAZN sabato 3 febbraio 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Empoli-Genoa

Quote che non si sbilanciano per questo incontro: Empoli vincente offerto a 2.95 Snai e 2.94 Betway, pareggio a 3.06 Betway e 3.05 AdmiralBet, vittoria Genoa pagata a quota 2.60

Pronostico per questa partita di Serie A

E’ vero che l’Empoli ha il peggior attacco in Serie A ed il Genoa è una squadra con la migliore difesa nella parte destra della classifica, ma la quota dell’Over 1.5 per come arrivano entrambe a questo incontro sembra un filino alta.

Pronostico: Over 1.5 offerto a quota 1,45 AdmiralBet e 1.43 Betway

Pronostico Special per Empoli-Genoa

Nicolo Cambiaghi in questa stagione non è ancora andato a segno, dopo i 6 gol nel campionato precedente. Rimane il giocatore che ha il peso della fase offensiva dei toscani, soprattutto adesso che è partito Tommaso Baldanzi direzione Roma.

Un suo tiro in porta a 1,65 ha valore, da valutare anche il chippino su due tiri in porta a 4.15 oppure Marcatore Più a 3.80 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 1-1