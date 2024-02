La domenica di Serie A, si apre alle ore 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino, dove i padroni di casa del Torino, ospitano la Salernitana, per un match valido per la ventitreesima giornata di campionato. Pronostico Torino-Sassuolo, guida alle scommesse online.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Torino, arrivano a questo match casalingo di Serie A, al decimo posto in classifica con 31 punti, in piena corsa per un posto in Europa nella prossima stagione.

Nelle ultime 3 partite giocate, sono arrivati 7 punti, con 2 vittorie e il pareggio esterno 0 a 0 di Genoa.

La Salernitana, allenata da Filippo Inzaghi, si presenta in Piemonte, ultima in classifica con soli 12 punti, a meno 6 dalla zona salvezza, ma con ben 4 sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa per 2 a 1 contro la Roma.

Le probabili formazioni di Torino-Salernitana

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Dove vederla in TV

Torino-Salernitana sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, domenica 4 febbraio alle ore 12.30.

Quote offerte dai bookmaker per Torino-Salernitana

Padroni di casa ampiamente favoriti per la vittoria secondo le quote offerte dai bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 1.48 su Betway e a quota 1.50 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.10, la vittoria ospite pagata 7 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Torino è in forma e parte con il favore del nostro pronostico nel match casalingo contro la Salernitana.

Pronostico 1+ Over 1.5 offerto a quota 1.95 su Snai e a quota 1.96 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1