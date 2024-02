Per la 24° giornata di campionato in Serie A, il match del sabato sera è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, tra i padroni di casa del Sassuolo e il Torino. Pronostico Sassuolo-Torino, quote scommesse Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo è invischiato nella lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. Infatti gli uomini allenati dal tecnico Alessio Dionisi, sono fermi a 19 punti, a pari merito con l’Udinese, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il Torino si presenta in Emilia, al decimo posto in classifica con 32 punti, a 4 lunghezze dalla zona Europa la prossima stagione. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate sono arrivati 8 punti, con 2 vittorie 2 pareggi e la sconfitta subita in trasferta a Firenze per 1 a 0.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Lovato; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Torino sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, sabato 10 febbraio dalle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmaker per Sassuolo-Torino

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Torino che troviamo offerto vincente a quota 2.20 su Snai e a quota 2.20 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria del Sassuolo viene inserita in lavagna a quota 3.40.

Pronostico Sassuolo-Torino di Serie A

Ci aspettiamo una partita combattuta, dove il Sassuolo ha bisogno di punti fondamentali in chiave salvezza. Decidiamo di puntare sull’esito 1X che troviamo a quota 1.70 su Betway e a quota 1.72 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 1-1