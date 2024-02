Il più classico dei testa-coda o Davide contro Golia se preferite un riferimento biblico. I nerazzurri affrontano questa sfida, venerdì 16 febbraio 2024, prima della sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid. Pronostico Inter-Salernitana, scommesse, risultato esatto e previsione.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I passi falsi della Juventus, compresa la vittoria nello scontro diretto, fanno sì che i nerazzurri viaggiano in campionato di Serie A con 7 punti di vantaggio ed una gara in meno. Arrivano a questa sfida quindi sulle ali dell’entusiasmo, anche grazie alla vittoria repentoria di Roma contro i giallorossi.

Situazione estremamente opposta a Salerno. E’ arrivato il terzo allenatore, dopo l’esonero di Filippo Inzaghi. A Fabio Liverani il compito di provare un vero e proprio miracolo in queste 14 giornate conclusive.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Dia.

Simone Inzaghi potrebbe fare un po’ di turnover in vista della Champions League. Sarà sicuramente assente Francesco Acerbi in difesa, in attacco potrebbe riposare dal 1′ uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Nella prima di Fabio Liverani ci potrebbe essere l’esordio di Kostas Manolas. In attacco potrebbe trovare una maglia da titolare Shon Weissman, autore del gol del momentaneo pareggio contro l’Empoli.

Dove vederla in TV

Inter-Salernitana sarà trasmessa in diretta su DAZN, venerdì 16 febbraio 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Salernitana

Favoritissimi i nerazzurri per la vittoria, offerta a 1.19 Betway e 1.18 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 7.75 Snai e 7.50 Sisal. La vittoria della Salernitana a 15.00 Sisal e 14.00 Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

Difficile inventarsi qualcosa in questa sfida. Proviamo il multigol per la squadra di casa, ipotizzando che i nerazzurri non facciano una goleada.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.49 Sisal e a quota 1.48 Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1