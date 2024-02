Sabato 17 febbraio 2023, alle ore 20.45, la quarta forza del campionato, l’Atalanta, ospita a Bergamo, il Sassuolo, per un match valido per la venticinquesima giornata di campionato in Serie A. Pronostico Atalanta-Sassuolo, scommesse, stato di forma e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questa partita casalinga valida per la 25° giornata di Serie A, quarta in classifica con 42 punti, a pari merito con il Bologna, ma con una partita da recuperare. I bergamaschi arrivano da un poker di vittorie, l’ultima a Genoa per 4 a 1 contro i padroni di casa.

Il Sassuolo, allenato dal tecnico Alessio Dionisi, arriva a Bergamo, invischiato nella lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. I punti in classifica sono solo 20, uno di vantaggio sul Verona oggi retrocesso.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Dove vederla in TV

Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, sabato 17 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Sassuolo

Le quote premiano ampiamente la vittoria interna dell’Atalanta. Segno 1 offerto vincente a quota 1.35 su Snai e a quota 1.37 su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 5.50, la vittoria esterna del Sassuolo paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Atalanta-Sassuolo di Serie A

L’Atalanta parte favorita nel nostro pronostico, perché è una squadra molto in forma, basti vedere le 4 vittorie di fila e il largo successo ottenuto a Genoa. Il Sassuolo formerebbe per strappare un punto da questa trasferta di Bergamo.

Pronostico 1+Over 2.5, offerto a quota 1.80 sia su Sisal che su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1