Un Frosinone in affanno ospita la Roma per un derby regionale. La squadra di Daniele De Rossi arriva a questo appuntamento dopo il pareggio per 1-1 a Rotterdam in Europa League. Pronostico Frosinone-Roma, guida alle scommesse online.

Le probabili formazioni di Frosinone-Roma

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Eusebio Di Francesco, ex della sfida, non dovrebbe fare molti cambi. Probabile l’avanzamento nel tridente offensivo di Abdou Harroui, in modo tale che Marco Brescianini possa giocare in mediana.

La Roma probabilmente potrebbe confermare la squadra titolare contro l’Inter, visto che il turnover è stato effettuato in Europa League.

Dove vedere la partita in TV, DZAN o SKY?

Frosinone-Roma sarà trasmessa in diretta DAZN, domenica 18 febbraio 18.00.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

Il Frosinone sembra in fase calante negli ultimi mesi. Dopo una partenza sorprendente nelle ultime 10 gare ufficiale solo due vittorie ed un pareggio. La classifica inizia ad essere un po’ preoccupante con 4 punti di vantaggio dal Verona al terzultimo posto.

La Roma del nuovo corso Daniele De Rossi ha ottenuto il primo pareggio con in panchina “Capitan Futuro”. In campionato, dopo 3 vittorie consecutive, è arrivata la sconfitta sabato scorso contro l’Inter in una partita dove i giallorossi sono andati in vantaggio per 2-1 giocando alla pari soprattutto nel primo tempo.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Frosinone, dopo il 5-1 contro la Fiorentina, ha la palma non invidiabile della peggiore difesa della Serie A. Allo stesso tempo, escluse le prime 6 ha il secondo miglior attacco insieme al Napoli e dietro solo la Fiorentina.

Non a caso è la squadra che ha registrato il maggior numero di Over 2.5 in Serie A 17 volte su 24 partite giocate. Tutto lascia pensare che questa sfida non sarà da meno.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1,67 AdmiralBet e a quota 1.66 Betway

Quote offerte dai bookmakers per Frosinone-Roma

La Roma è favorita per la vittoria bancata a quota a 1.92 Betway e AdmiralBet, il pareggio è quotato 3.75 AdmiralBet e Sisal, la vittoria del Frosinone a quota 3.75 Sisal e Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 2-2