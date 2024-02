Ultima chiamata per Alessio Dionisi. Il tecnico dei neroverdi è atteso ad una vittoria in questa sfida, in caso contrario la società emiliana potrebbe pensare ad un cambio di guida per conquistare la salvezza in questa stagione. Pronostico Sassuolo-Empoli, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A è stato raggiunto a quota 20 punti dal Verona terzultimo. Numeri impietosi in questa stagione per gli emiliani, da dicembre hanno vinto solo una gara ufficiale il 6 gennaio in casa contro la Fiorentina. L’assenza della propria stella, Domenico Berardi, per infortunio può essere solo una parziale giustificazione.

Nell’Empoli si potrebbe dire buona la terza. Dopo Paolo Zanetti ed Aurelio Andreazzoli è arrivato “mister salvezza” Davide Nicola. Con il nuovo corso, i toscani hanno ottenuto 5 risultati utili consecutivi, ed hanno rilanciato in modo convincente le proprie quotazioni per la salvezza.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Empoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Viti, Doig; Henrique, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Sempre assente Domenico Berardi, sarà sostituito da Nedim Bajrami a destra in attacco con Cristian Volpato prima arma a partita in corso sulla trequarti.

Nell’Empoli l’unico cambio di formazione potrebbe essere in attacco dove M’Baye Niang, nonostante l’incidente stradale in settimana all’alba (il francese non è nuovo a questi episodi), dovrebbe giocare dall’inizio a scapito di Alberto Cerri. Matteo Cancellieri rimane la carta da giocare in corso d’opera avanti per Davide Nicola.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Empoli sarà trasmessa in diretta DAZN, sabato 24 febbraio 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Empoli

Leggermente favorito il Sassuolo per la vittoria finale a 2.20 Sisal e Snai. Il pareggio è offerto a 3.42 Betway e 3.35 Snai. La vittoria del Verona a 3.33 Betway e 3.30 AdmiralBet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Partita non di semplice interpretazione. Il Sassuolo ha una qualità forse maggiore, ma il momento non è affatto positivo e l’umore in questo periodo può incidere in maniera rilevante. L’Empoli potrebbe imbrigliare la squadra di Alessio Dionisi? Proviamoci.

Pronostico: X2 a quota 1.68 AdmiralBet, e a quota 1.67 Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 0-1