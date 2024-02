Il sabato sera di calcio italiano prevede la sfida al Marassi tra il Genoa e Udinese, tra due squadre che sono riuscite in modo diverso a tirarsi fuori dalla zona calda di classifica ultimamente. Pronostico Genoa-Udinese, statistiche, formazioni e scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa arriva a questa sfida non proprio al massimo della condizione, nonostante il pareggio di Napoli nell’ultima che è costato la panchina a Walter Mazzarri.

Infatti, il grifone, dopo due vittorie importanti a fine gennaio su Salernitana e Lecce, è riuscito ad accumulare solo 2 punti nelle ultime 3, perdendo nettamente in casa l’ultima contro l’Atalanta per 4-1.

Percorso inverso per i bianconeri che, dopo aver perso le ultime due di gennaio, in questo mese di febbraio hanno ottenuto 5 punti in 3 gare di cui l’unica vittoria è arrivata a Torino in casa della Juventus.

Soliti problemi in fase offensiva per i friuliani, autori di un solo gol nelle ultime quattro, ma classifica migliorata con 3 punti di vantaggio dal baratro della Serie B.

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Pérez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

Il dubbio principale per Alberto Gilardino è chi tra Ruslan Malinovskyi e Junior Messias affiancherà con le sue qualità il tandem d’attacco Albert Gudmundsson e Mateo Retegui.

Nell’Udinese pochi dubbi di formazione, tranne i soliti ballottaggi sulle due fasce che dovrebbero vedere partire dalla panchina Festy Ebosele.

Dove vederla in TV

Genoa-Udinese sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY, sabato 24 febbraio 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Udinese

Favorito il Genoa per la vittoria della partita, offerta a quota 2.35 Sisal e 2.30 Betway. Il pareggio è offerto a quota 3.05 AdmiralBet e Betway, la vittoria dell’Udinese a quota 3.55 Snai e 3.50 Sisal.

Pronostico Genoa-Udinese

Andiamo controcorrente a quanto detto. Ci aspettiamo un gol dell’Udinese in questo incontro e la quota non è male.

Pronostico: Segna Udinese a quota 1.53 AdmiralBet, e a quota 1.51 Betway

Pronostico Special per questo match di Serie A

Albert Gudmundsson è a secco da quattro giornate. Ci aspettiamo torni al gol, o quanto meno avvicinarsi, in questa sfida. Over 1.5 tiri in porta a 3.25 su Sisal merita di essere attenzionato.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-2 / 1-1