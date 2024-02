Nell’ultima domenica di febbraio l’incontro dell’ora di pranzo è quello di Torino, tra Juventus e Frosinone, due squadre che non stanno attraversando un grande periodo di forma. Pronostici Serie A: Juventus-Frosinone del 25/02/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus ha rinunciato ad ogni velleità di scudetto in questo mese. Dopo il segnale di allarme arrivato con il pareggio in casa contro l’Empoli, sono arrivate la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter e l’Udinese ed il pareggio a Verona nell’ultima.

Due punti di vantaggio sul Milan per il secondo posto, che in questa giornata potrebbero aumentare visto che i rossoneri giocheranno contro l’Atalanta.

Il Frosinone si ritrova di nuovo invischiato nella zona calda della classifica di Serie A. Dopo la netta vittoria contro il Cagliari, è arrivato il pareggio con il Verona e poi 3 sconfitte abbastanza nette contro Fiorentina, Milan e Roma.

Ora sono solo 3 i punti di vantaggio dalle terzultime e torna ad esserci il bisogno di fare punti.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Due ballottaggi per Massimiliano Allegri, in difesa uno tra Daniele Rugani ed Alex Sandro ed in attacco tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz, con favoriti gli italiani per una maglia da titolare.

Per il Frosinone gara da ex per Enzo Barrenechea, che rientra dalla squalifica, Matias Soulé e Kaio Jorge. L’unico dubbio per Eusebio Di Francesco è avanti con Demba Seck favorito su Abdou Harroui.

Dove vederla in TV

Juventus-Frosinone sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY, domenica 25 febbraio 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Frosinone

Nettamente favorita la vittoria dei padroni di casa della Juventus, offerta quota 1.33 su Betway e su Sisal, pareggio a quota 5.50 su Snai e a quota 5.25 su Sisal e la vittoria del Frosinone offerta a quota 9.00 su Sisal e su Snai.

Pronostici Serie A: Juventus-Frosinone del 25/02/2024

Sarà un pronostico semplice e scontato, ma la Juve deve tornare alla vittoria ed in modo convincente. Crediamo che questa sia la gara ideale per poterlo fare.

Pronostico: 1+Over 1.5 a quota 1.51 su Betway e a quota 1.50 su Snai

Pronostico Special per questo match di Serie A

Il Frosinone è la peggiore difesa della Serie A, la Juventus proverà a mettere le cose in chiaro fin dall’inizio. Merita il tentativo l‘Over 1.5 primo tempo offeto a quota 2.41 su Betway e a quota 2.35 su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1