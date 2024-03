Partita che potrebbe valere un posto nella prossima stagione in Champions League, quella che si gioca domenica 3 marzo 2024, a Bergamo, tra i padroni di casa dell’Atalanta e la formazione ospite del Bologna. Pronostico Atalanta-Bologna, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questa partita casalinga di Serie A, al quinto posto in classifica con 46 punti, a meno due dal Bologna quarto e con 2 punti di vantaggio sulla Roma sesta.

I nerazzurri, guidati dal tecnico Gian Piero Gasperini, sono reduci dalle due partite giocate a Milano, contro Milan e Inter, dove hanno pareggiato con i rossoneri e perso malamente con l’Inter per 4 a 0.

La squadra ospite del Bologna, arriva a Bergamo in formissima, con 15 punti raccolti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 5 vittorie, l’ultima colta in casa per 2 a 0 contro il Verona.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì (Calafiori), Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee All. Motta

Dove vederla in TV

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta DAZN, domenica 3 marzo alle ore 18

Quote offerte da bookmaker per questo match

Le quote offerte dai migliori bookmaker italiani, premiano la vittoria dei padroni di casa dell’Atalanta. Segno 1 bancato vincente a quota 1.90 su Snai e a quota 1.92 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Atalanta-Bologna

Partita non facile da pronosticare questa tra Atalanta e Bologna. Tutte e due le squadre sono in forma, con l’Atalanta che tranne la brutta uscita di Milano, contro l’Inter sta giocando un ottimo calcio. Cosa dire del Bologna squadra rivelazione in Serie A e in lotta per un posto in Champions League?

Pronostico: GOL SI, offerto a quota 1.90 su Betway e a quota 1.92 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0