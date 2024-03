Partita molto importante in chiave salvezza, quella in programma domenica 3 marzo 2024, alle ore 15, tra Empoli e Cagliari, valida per la ventisettesima giornata in Serie A. Pronostico Empoli-Cagliari di Serie A del 03/03/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra toscana, arriva a questo match casalingo di Serie A, al tredicesimo posto in classifica con 25 punti, 5 di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nelle ultime 5 giornate di campionato giocate, gli uomini allenati dal tecnico Davide Nicola, hanno raccolto ben 9 punti, frutto di 3 pareggi e due vittorie ottenute contro Sassuolo e Salernitana, entrambe in trasferta.

Il Cagliari arriva ad Empoli, con 20 punti raccolti nelle prime 26 giornate giocate, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e ben 14 sconfitte.

Nelle ultime due giornate di campionato giocate, sono arrivati due pareggi, ottenuti in trasferta a Udine e in casa contro il Napoli.

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Marin, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

Dove vederla in TV

Empoli – Cagliari, sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 3 Marzo alle ore 15.00.

Quote offerte da bookmaker per questo match

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Empoli che troviamo bacata vincente a quota 2.15 su Admiralbet e a quota 2.20 su Snai, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.25, mentre la vittoria del Cagliari viene offetta in lavagna a quota 3.60.

Pronostico Empoli-Cagliari di Serie A del 03/03/2024

Ci aspettiamo una partita giocata ad armi pari, dove però alla lunga vediamo favorita la formazione di Nicola.

Decidiamo di prenderci l’esito 1 fisso a quota 2.15.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0