In Friuli arriva sabato 2 marzo 2024, una Salernitana disperata, con quasi un piede in Serie B. Per i bianconeri un’occasione da non perdere per guadagnare punti salvezza importanti. Udinese-Salernitana, pronostico, stato di forma e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Non è senza dubbio la stagione che ci si aspettava a Udine. La squadra ha subito un cambio di allenatore e varie vicissitudini a livello di infortuni in questo campionato di Serie A. I 3 punti di vantaggio sul trittico Sassuolo, Cagliari e Verona non fanno dormire sogni tranquilli.

Completamente da dimenticare quella della Salernitana. Tre allenatori, mercato estivo ed invernale completamente sbagliati, proprietà irritata dal comportamento di tutti i comparti. Fabio Liverani è chiamato ad un vero e proprio miracolo, a partire dal fare punti in questa partita, e non è detto che possa bastare.

Le probabili formazioni di Udinese-Salernitana

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Pérez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Kastanos, Candreva; Dia.

Nell’Udinese sempre assente Roberto Pereyra. A centrocampo Lazar Samardzic favorito su Martin Payero.

Fabio Liverani prova ad affidarsi all’esperienza in difesa con Kostas Manolas e Jerome Boateng. Spazio in avanti a Boulaye Dia, alla ricerca dei gol che sono mancati in questa stagione.

Dove vederla in TV

Udinese-Salernitana sarà trasmessa in diretta DAZN, sabato 2 marzo 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Salernitana

Favorita l’Udinese per i bookmaker e offerta vincente a quota a 1.67 Betway e 1.65 Admiralbet. Il pareggio è quotato a 3.82 Betway e 3.80 Snai, la vittoria della Salernitana a 5.50 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Serie A

Quota al limite, ma l’occasione per i friuliani è troppo importante per farsela scappare.

Pronostico: Vittoria Udinese offerta a quota 1.67 Betway e a quota 1.65 Admiralbet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 2-1