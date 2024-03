Il big match della ventottesima giornata di Serie A, è in programma sabato 9 marzo 2024, alle ore 18, allo stadio Renato Dall’Ara, tra la squadra rivelazione del campionato il Bologna, che ospita la capolista Inter. Pronostico Bologna-Inter, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna arriva a questa gara interna di Serie A, con il vento in poppa e quarto in classifica con 51 punti e in piena corsa per un posto in Champions League per la prossima stagione.

La squadra allenata dal tecnico Thiago Motta, è reduce da una striscia di 5 vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in trasferta a Bergamo per 2 a 1.

La capolista Inter, si presenta a Bologna con mezzo scudetto in tasca, visti i 15 punti di vantaggio sulla Juventus seconda. I nerazzurri avranno la testa rivolta poi alla partita di ritorno di Champions, in programma mercoledì a Madrid.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vederla in TV

Bologna-Inter, sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 9 marzo dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmaker Bologna-Inter

Inter favorita dalle quote offerte dai principali bookmaker per la vittoria di questa partita. Segno 2 banato vincente a quota 2.15 su Sisal e a quota 2.20 su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria dei padroni di casa pagata a quota 3.50.

Pronostico Bologna-Inter

Il Bologna è in piena forma e potrebbe cercare di fermare la cavalcata dell’Inter, che potrebbe già avere la testa rivolta sulla partita chiave di mercoledì in Champione League contro l’Atletico Madrid.

Pronostico 1X a quota 1.66 su Snai e a quota 1.68 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1