Per la ventottesima giornata di campionato in Serie A, domenica 10 marzo 2024, alle ore 15, si gioca allo stadio San Siro, il match tra i padroni di casa del Milan e la squadra ospite dell’Empoli. Pronostico Milan-Empoli di Serie A del 10/03/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Milan, arriva a questa partita casalinga di Serie A, terzo in classifica con 56 punti, a meno uno dalla Juventus seconda e dopo la vittoria ottenuta in casa in Europa League contro lo Slavia Praga.

La squadra toscana, arriva a Milano invischiata nella lotta per non retrocedere in Serie B. Gli uomini di Mister Davide Nicola, sono al tredicesimo posto in classifica con 25 punti, a pari merito con il Lecce, ma con soli 2 punti di vantaggio sul Cagliari oggi retrocesso.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Giroud

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski/Kovalenko, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Dove vederla in TV

Milan – Empoli, sarà trasmessa in diretta su Dazn, domenica 10 Marzo dalle ore 15.00.

Quote offerte dai bookmaker per Milan-Empoli

La favorita per la vittoria è il Milan che troviamo offerta vincente a quota 1.44 su Snai e a quota 1.45 su Sisal il pareggio invece lo si può trovare a quota 5.00, mentre la vittoria dell’Empoli, viene bancata in lavagna a quota 6.00.

Pronostico Milan-Empoli di Serie A del 10/03/2024

Ci aspettiamo una partita dominata dai rossoneri, che vorranno chiudere la pratica subito nel primo tempo. Il nostro pronostico è 1/1 parziale finale che troviamo a quota 2.20 su Admiralbet e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-0 / 2-1