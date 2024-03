Mancano solo 9 giornate alla fine del campionato di calcio italiano di Serie A, e sono ben 8 le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. Quote Retrocessioni Serie A: Salernitana, Sassuolo e Frosinone le maggiori candidate.

La situazione in classifica nella zona retrocessione in Serie A

Dopo ventinove giornate giocate nel campionato di calcio di Serie A, sono ben 8 le squadre coinvolte per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B.

Al tredicesimo posto troviamo il Lecce a quota 28 punti, al quattordicesimo posto l’Udinese a quota 27 punti, al quindicesimo posto, Verona e Cagliari a quota 26 punti, al diciassettesimo posto con 25 punti, l’Empoli, ad oggi retrocesse sarebbero tre squadre, Frosinone con 24 punti, Sassuolo a quota 23 punti e Salernitana con 14 punti.

Quote Retrocessioni Serie A: Salernitana, Sassuolo e Frosinone le maggiori candidate

Andiamo ora ad analizzare le quote offerte dai bookmaker, per le possibili squadre retrocesse in Serie B a fine stagione.

La Salernitana è ormai data per spacciata e le quote sono state chiuse per la retrocessione nel campionato cadetto di Serie B.

La quota retrocessione per il Frosinone è offerta a quota 2.25 su Sisal e a quota 2.30 su Snai, il salto di categoria del Sassuolo è giocato a quota 2.50, quello dell’Empoli pagata a quota 2.75.

La retrocessioni del Cagliari è pagata 3 volte la posta giocata, quella del Verona offerta a quota 3.10 su Admiralbet e a quota 3.20 su Betway, quella dell‘Udinese pagata a quota 4, quella del Lecce è inserita nel tabellone quote a 5.