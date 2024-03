A Torino va in scena quello che può sembrare un vero e proprio spareggio tra due squadre che possono ancora ambire ad un posto in Europa, soprattutto se l’Italia avrà 5 squadre nella prossima Champions League. Pronostico Torino-Monza di Serie A del 30/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino di Ivan Juric affronterà questa sfida come una vera e propria prova del 9. Con una vittoria i granata potrebbero candidarsi ad un finale di stagione in lotta per un posto in Europa. In caso contrario si tratterà dell’ennesima stagione senza infamia e senza lode, come le ultime.

Il discorso potrebbe essere simile per il Monza, se non fosse che parliamo di una squadra che è alla sua seconda esperienza storica in Serie A.

Squadra in forma, nelle ultime 5, quattro vittorie e solo la netta sconfitta di inizio marzo contro la Roma, una delle squadre più in forma in Italia al momento.

Le probabili formazioni di Torino-Monza

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodríguez; Vlašic; Sanabria, Zapata.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Mota; Djuric.

Nel Toro assenti i soliti, a centrocampo potrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto il giovane lituano Gvidas Gineitis, affianco a Samuele Ricci.

Nei brianzoli reclama un posto dal 1′ Daniel Maldini dopo le belle prestazioni prima della pausa delle nazionali. Per il resto formazione tipo con Milan Djuric favorito su Lorenzo Colombo come punto di riferimento avanti.

Dove vederla in TV

Torino-Monza, sarà trasmessa in diretta DAZN, sabato 30 marzo 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Monza

I bookmakers sono in favore dei granata in questo incontro: Torino vincente offerto a 1.85 AdmiralBet e Betway, pareggio a 3.40 Sisal e Snai, vittoria Monza a quota 4.50 AdmiralBet e Sisal.

Pronostico Torino-Monza di Serie A

All’andata finì 1-1, come il precedente di maggio della passata stagione a Torino. Non neghiamo che è un risultato che ci piace, il classico punto a testa che non acconteterebbe nessuno.

Pronostico: X a quota 3.40 Sisal e Snai

Pronostico Special per Torino-Monza

Proviamo due quote su dei giocatori granata. Il primo è Nikola Vlasic, il serbo è tornato in gol nell’ultima contro l’Udinese ed ha bissato in nazionale nell’amichevole con l’Egitto. E’ in fiducia e potrebbe provare più volte la conclusione. Over 1.5 tiri in porta a 4.60 su Sisal.

L’esperienza in azzurro per Alessandro Buongiorno non è stata delle migliore, ma il capitano del Torino è uno che lotta e probabilmente si vorrà riscattare già in questa sfida. Un suo tiro in porta vale 5 Sisal e merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 2-1