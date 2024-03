La giornata a cavallo della Pasqua si conclude a San Siro dove i nerazzurri, prossimi campioni di Italia, lunedì 1 aprile 2024, alle ore 20.45, ospiteranno l’Empoli invischiato in piena lotta salvezza. Inter-Empoli di Serie A, pronostico, risultato e scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L‘Inter si appresta a vivere un finale di stagione contando i punti che mancano alla vittoria matematica del 20esimo scudetto. L’ultimo obiettivo dei nerazzurri è quello di poter festeggiare il giorno del derby, uno smacco non da poco per i cugini rossoneri che faranno di tutto per evitare che ciò accada.

Obiettivi più tangibili e pesanti per i toscani. Dopo l’ottimo avvio in panchina di Davide Nicola sono arrivate 3 sconfitte consecutive pesanti, in particolare quella nello scontro diretto in casa con il Cagliari e l’ultima nei secondi conclusivi contro il Bologna.

Solo un punto di vantaggio in classifica di Serie A sulla terzultima e la necessità di fare punti anche in sfide proibitive come questa.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Kovalenko, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Giocherà dal 1′ Francesco Acerbi dopo due settimane vissute con l’accusa di razzismo, risolta con una sua assoluzione. Formazione tipo per Simone Inzaghi che recupera anche lo svizzero Sommer tra i pali, infortunatosi con la sua nazionale.

Davide Nicola si affiderà agli uomini che gli stanno dando maggiori garanzie da quando è alla guida dell’Empoli. Spazio avanti per Mbaye Niang, ex rossonero.

Dove vederla in TV

Inter-Empoli, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 1 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Empoli

Partita che si presenta senza storia dalle quote offerte dai bookmakers: vittoria casalinga dell’Inter offerta a 1.23 Betway e 1.22 AdmiralBet, pareggio giocato a 7.50 Sisal e 7.25 Snai, vittoria Empoli a quota 14.00 Sisal e 13.00 Snai

Pronostico Inter-Empoli di Serie A

Proviamo il multigol in favore dei padroni di casa, non ci aspettiamo una imbarcata dell’Empoli, ma che possa subire almeno due gol sì.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.52 Sisal, 1.50 Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 4-0