Il sabato di Serie A comincia a San Siro, dove il Milan ospita il Lecce di Luca Gotti. Per i rossoneri una partita per consolidare il secondo posto, per i salentini la ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. Pronostico Milan-Lecce di Serie A del 06/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan è in striscia positiva aperta di 6 vittorie consecutive. Risultati che hanno riportato entusiasmo all’ambiente in questo finale di stagione e si è iniziato a parlare di conferma di Stefano Pioli anche nella prossima stagione.

Che il buon periodo sia combaciato con un miglioramento delle prestazioni di Rafael Leao non è un caso, con il portoghese autore di 3 gol e 4 assist nelle ultime 7 gare in rossonero.

Il vento sembra cambiato in casa Lecce. La squadra, dopo un lungo periodo abulico nel finale di gestione di Roberto D’Aversa, si è ritrovata ad avere 4 punti in 2 partite in Serie A.

Se a Salerno la squadra è sembrata ancora impacciata, contro la Roma nella sfida di Pasquetta ha disputato la migliore prestazione stagionale con 27 tiri totali e la sensazione che il punticino ottenuto sta stretto ai salentini.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Sansone.

Il Milan dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, anche se è possibile che Stefano Pioli possa attuare un mini turnover in vista della sfida contro la Roma in Europa Leauge.

Luca Gotti dovrebbe confermare lo schema con il quale i giallorossi hanno ben figurato contro la Roma. Diversi ballottaggi a centrocampo ed attacco, molto dipenderà dall’equilibrio tra i reparti in base agli uomini scelti.

Dove vederla in TV

Milan-Lecce, sarà trasmessa in diretta DAZN sabato 6 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Milan-Lecce

Rossoneri nettamente favoriti per la vittoria offerta a quota 1.41 Betway e 1.40 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 4.75 Betflag e 4.70 AdmiralBet, la vittoria del Lecce a quota 8.50 Sisal e 7.25 Vincitù.

Pronostico Milan-Lecce di Serie A

Il Lecce storicamente è riuscito a fare un paio di exploit in casa del Milan. Non sappiamo se accadrà sabato a San Siro, ma se i salentini confermeranno solo in parte la bella prestazione fatta contro la Roma, potrebbero trovare il gol e la quota è invitante.

Pronostico: Segna Gol Ospite Sì a quota 1.75 Sisal e 1.72 AdmiralBet.

Previsione Special di Milan-Lecce

Non doveva partire titolare contro la Roma, ma un acciacco di Nicola Sansone nel riscaldamento, gli ha dato la possibilità di giocare dal 1′.

Ed è stata una delle prestazioni più convincenti, una di quelle che ad inizio stagione hanno fatto parlare di lui di interessamenti di grandi squadre.

Stiamo parlando di Nikola Krstovic, l’attaccante montenegrino del Lecce. Un suo tiro in porta a 1.72 Sisal merita sicuramente attenzione.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1