Il Bolgona dei “miracoli” arriva a Frosinone, domenica 7 aprile 2024, per provare a vincere e mettere sale sulla coda della Juventus per il terzo posto in classifica. Pronostico Frosinone-Bologna previsione gratis e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Eusebio Di Francesco viene dal bel pareggio di Genova contro i rossoblu. La squadra è apparsa tonica ed ha ricordato i fasti di inizio stagione, quando proprio insieme al Bologna, veniva etichettata come la sorpresa della massima serie.

Non c’è bisogno di segnalare quanto una vittoria sarebbe fondamentale per la lotta salvezza, risultato che manca dal 21 gennaio in casa contro il Cagliari.

Il Thiagomottismo è ai massimi livelli in Emilia. Otto vittorie nelle ultime 9 gare di Serie A giocate, unica sconfitta contro l’Inter lanciata verso la vittoria dello scudetto. La Juventus è a soli due punti e la Champions League oramai è più realtà che sogno.

Le probabili formazioni di Frosinone-Bologna

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Valeri.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Nel Frosinone dovrebbe essere recuperato Abdou Harroui che partirà dalla panchina, assente Kaio Jorge.

Nel Bologna pochi dubbi di formazione, con il rientro dal primo minuto di Joshua Zirkzee al centro dell’attacco.

Dove vederla in TV

Frosinone-Bologna, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY domenica 7 aprile 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Frosinone-Bologna

Il Bologna è favorito per vincere questa sfida, il segno 2 è bancato a quota 1.93 su Betflag e AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 3.61 su Vincitu e a quota 3.55 su Netbet, la vittoria del Frosinone a quota 4.00 su Sisal e a quota 3.97 su Vincitu

Pronostico Frosinone-Bologna di Serie A

La quota del Bologna ingolosisce, anche se è al limite. Il Frosinone nelle ultime sfide ha sempre segnato e subito tanto. Il Bologna ha la terza miglior difesa in Serie A, ma in questa trasferta il gol lo potrebbe subire

Pronostico: Gol SI a quota 1.75 su Betflag e su Betway.

Previsione Special di Frosinone-Bologna

Matias Soule potrebbe tornare al gol? La sua quota a 3.75 Sisal e 3.50 di Marcatore Duo ci sembra interessante.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 1-3