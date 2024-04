Trasferta brianzola a Monza, per i campioni in carica d’Italia del Napoli, una sfida tra due squadre che forse hanno ancora una minima speranza per lottare per un posto in Europa. Pronostico Monza-Napoli di Serie A del 07/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La sconfitta a Torino forse ha sancito qualsiasi sogno di gloria per la squadra di Raffaele Palladino. L’allenatore campano, alla sua prima stagione dall’inizio, ha portato il Monza a ridosso delle posizioni importanti, tanto che è uno dei candidati ad essere sulla panchina del Napoli per la prossima stagione (ad oggi il favorito è Vincenzo Italiano ed in caso si concretizzasse Raffaele Palladino potrebbe andare alla Fiorentina, per il più classico degli effetti domino).

Il Napoli, dopo la netta sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, sembra non avere più niente da chiedere a questa disgraziata stagione.

La conferma dell’arrivo di Giovanni Manna come direttore sportivo si può vedere come aria di rivoluzione in casa partenopea per la prossima stagione di Serie A, una sorta di anno 0 a distanza di solo due anni dal terzo storico scudetto.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Maldini, Colpani, Mota; Djuric.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

Squalificato Matteo Pessina, al suo posto uno tra Warren Bondo o Jean-Daniel Akpa-Akpro. In attacco dovrebbe tornare dal 1′ Dany Mota, con l’altro ballottagio tra Daniel Maldini e Valentin Carboni.

Nel Napoli saranno assenti Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge, in attacco a sinistra giocherà Giamoco Raspadori in un ruolo non propriamente suo. Per il resto la solita formazione.

Dove vederla in TV

Monza-Napoli, sarà trasmessa in diretta DAZN, domenica 7 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Napoli

Il Monza vincente è quotato a 4.00 Sisal e 4.05 Vincitu. Il pareggio è giocato a quota 3.75 Netbet e 3.70 Betflag, mentre la vittoria del Napoli bancata a quota 1.93 Admiralbet e 1.90 Netbet.

Pronostico per Monza-Napoli di Serie A

E’ una partita che ha senso per la classifica solo per i partenopei. Dall’altro lato il Monza in casa è avversario ostico e giocatori ed allenatore si vogliono mettere in mostra fino alla fine del campionato. Ci aspettiamo una partita divertente.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.75 Netbet e a quota 1.74 AdmiralBet.

Previsione Special di Monza-Napoli

Dany Mota è molto cresciuto in questo 2024, da meritarsi la convocazione nelle amichevoli con il Portogallo. Un suo tiro in porta a quota 2.00 su Netbet e a quota 1.80 su Sisal stuzzica.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-2 / 2-1