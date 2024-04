Il match di questo sabato sera di Serie A, offre la sfida tra il Bologna dei “miracoli” ed il Monza. Si va verso il soldout al Dall’Ara per spingere la squadra al sogno Champions League. Pronostico Bologna-Monza, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Battuta d’arresto domenica per la squadra di Thiago Motta, domenica, a Frosinone. Sempre quarto posto ma i punti di distacco dalla Juventus sono aumentati a 4 e quelli di vantaggio sulla Roma ridotti a 3.

Tenendo conto che il quinto posto si saprà prossimamente se significa Champions League, questa sfida si presenta come fondamentale per i bolognesi.

Il Monza arriva a questo incontro dopo la debacle in casa contro il Napoli. Passati in vantaggio nel primo tempo, i biancorossi si sono visti rimontare dai partenopei, che forse hanno scaricato un po’ di frustrazione per come è andata la stagione in questa sfida.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marí, Izzo, A. Carboni; Gagliardini, Akpa-Akpro; Colpani, Pessina, Mota; Djuric.

Nel Bologna tornerà disponibile Sam Beukema, da vedere se sarà in campo dal 1′. A centrocampo reclama una maglia dal 1′ minuto Giovanni Fabbian, al posto dello squalificato Alexis Saelemakers favorito Kacper Urbanski su Dan Ndoye.

Nel Monza dubbio Dani Mota. Nel caso il portoghese non dovesse farcela, favorito Alessio Zerbin su Valentin Carboni e Daniel Maldini dal primo minuto.

Dove vederla in TV

Bologna-Monza, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 13 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Bologna-Monza

Favorito per il successo il Bologna, offerto a quota 1.60 Vincitu e 1.58 Netbet. Il pareggio è quotato 4.01 Vincitu e 4.00 Netbet, la vittoria del Monza pagata 6 volte la posta giocata.

PronosticoBologna-Monza di Serie A

Sfida tra due allenatori che saranno protagonisti del mercato delle panchine nei prossimi mesi. Il fatto che il Bologna non sia “abituato” a dover vincere per consolidarsi in posizioni di alta classifica e la quota che non regala nulla, ci asteniamo su un pronostico sulla loro vittoria, anche se rimane plausibile. Ci aspettiamo una bella partita tra due squadre che giocano bene, quindi puntiamo alla quota più alta.

Pronostico: Goal SI a quota 2.02

Previsione Gratuita per Bologna-Monza

E’ stato il protagonista in negativo della sfida contro il Torino. Da capitano, sicuramente si vorrà rifare al rientro. Un tiro in porta di Matteo Pessina, tenendo conto che è pure rigorista, a 2.25 Sisal merita attenzione.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 1-1

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.