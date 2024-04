Per la trentaduesima giornata di calcio in Serie A, domenica 14 aprile 2024, alle ore 18, la squadra di casa dell’Udinese ospita la Roma. Pronostico Udinese-Roma, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Udinese, allenata dal tecnico Gabriele Cioffi, arriva a questa gara interna di Serie A, invischiata in piena lotta per non retrocedere, con 28 punti, con soli 2 punti di vantaggio sul Frosinone oggi retrocesso.

Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, i friulani hanno conquistato 5 punti, con una vittoria ottenuta a Roma, contro la Lazio per 2 a 1, due pareggi e due sconfitte.

La Roma di presenta a Udine, forte della vittoria ottenuta a Milano, contro il Milan in Europa League. In campionato, i giallorossi sono quinti in classifica con 55 punti, a meno 3 dal Bologna quarto.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; N. Pérez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, H. Kamara; Pereyra; Lucca.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Lo.

Dove vederla in TV

Udinese – Roma, sarà trasmessa in diretta su Sky sport, domenica 14 aprile dalle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Roma

La favorita per la vittoria è la Roma, che troviamo bancata a quota 2.15 su Sisal e Netbet , il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.40, mentre la vittoria dell’Udinese, viene inserita in lavagna a quota 3.30.

Pronostico Udinese-Roma di Serie A

Ci aspettiamo una gara molto chiusa, dove sicuramente l’Udinese non vorrà andare sotto quantomeno nel primo tempo.

Decidiamo di prenderci l’esito 1X 1 tempo a quota 1.50 su Betflag e Vincitu

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.