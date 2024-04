Domenica 14 aprile 2024, alle ore 15, allo stadio Maper di Reggio Emilia, i padroni di casa del Sassuolo in piena lotta per non retrocedere ospitano il Milan. Pronostici Serie A: Sassuolo-Milan del 14/04/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Sassuolo, hanno perso una grande occasione la settimana scorsa, di portare a casa 3 punti importantissimi sul campo della Salernitana, un pareggio che ha lasciato la squadra allenata da Davide Ballardini, al penultimo posto in classifica con 25 punti, a 2 lunghezze dal Verona oggi salvo.

Il Milan, arriva in Emilia, forte del secondo posto in classifica in Serie A con 68 punti, ma reduce dalla sconfitta interna subita in settimana contro la Roma, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi,Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Jovic.

Dove vederla in TV

Sassuolo – Milan, sarà trasmessa in diretta domenica 14 aprile 2024, su Sky Sport alle ore 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo-Milan

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Milan, che troviamo inserito in lavagna a quota 1.70 su Admiralbet e Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, mentre la vittoria del Sassuolo viene bancata a quota 4.75.

Pronostici Serie A: Sassuolo-Milan del 14/04/2024

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è GOAL SI a quota 1.67 su Betway e a quota 1.68 su Betflag

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.