Uno degli scontri più attesi di questa terza giornata in Serie A, è in programma sabato 31 agosto 2024, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, tra i padroni di casa della Lazio, e il Milan. Lazio-Milan di Serie A, pronostico, scommesse e dove vederla in TV.

Lo stato di forma delle due squadre

La Lazio, dopo due giornate giocate in Serie A, ha raccolto 3 punti, con la vittoria ottenuta in casa. nella gara di esordio per 3 a 1 contro il Venezia, a cui è seguita la brutta sconfitta subita a Udine, contro l’Udinese, per 2 a 1.

Il Milan, del nuovo tecnico Paulo Fonseca, se la passa ancora peggio, con un solo punto conquistato in due giornate giocate. Dopo il faticoso 2 a 2 ottenuto in casa contro il Torino, i rossoneri sono poi andati a perdere a Parma per 2 a 1.

Probabili Formazioni Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.

Dove vedere la partita in tv?

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta Sabato 31 agosto su Dazn alle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Lazio-Milan

Partita super equilibrata nella quote offerte dai bookmaker, per questo match tra Lazio e Milan.

La vittoria interna della Lazio, è offerta a quota 2.85 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno del Milan, si gioca a quota 2.45

Pronostico Lazio-Milan di Serie A

Partita molto complicata da pronosticare questa tra Lazio e Milan, due formazioni che non sono partite con il piede giusto e che hanno difese ballerine.

Risultato Esatto

Il risultato esatto che vi consigliamo, per il match tra Lazio e Milan è il seguente: 1-1 /1-2