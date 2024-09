Lecce-Cagliari, pronostico, scommesse e risultato esatto

Per la terza giornata di Serie A, sabato 31 agosto 2024, alle ore 18.30, si gioca il match tra i padroni di casa salentini del Lecce e la squadra ospite del Cagliari.

Lo stato di forma delle due squadre

Inizio di campionato in Serie A, complesso per il Lecce, che si trova ancora a 0 punti, anche se c’è da sottolineare che il calendario non ha aiutato i salentini.

Prima la pesante sconfitta in casa subita contro l’Atalanta per 4 a 0 e poi quella subita per 2 a 0 a Milano, contro i campioni in carica dell’Inter.

Il Cagliari si presenta in Puglia, con 2 punti in classifica, ottenuti con due pareggi interni. 0 a 0 nella prima giornata contro la Roma e 1 a 1 contro il Como nella seconda giornata di campionato giocata.

Probabili Formazioni Lecce-Cagliaro di Serie A

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstović. Allenatore: Luca Gotti.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere la partita in tv?

Lecce – Cagliari, sarà trasmessa in diretta Sabato 31 agosto su Dazn alle ore 18.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Lecce-Cagliari

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria interna del Lecce, in questo match contro il Cagliari.

La vittoria interna del Lecce, è offerta a quota 2.25 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno dell Cagliari, si gioca a quota 3.40.

Pronostico Lecce-Cagliari del 31/08/2024

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il Lecce è obbligato a riscattarsi dopo le sue brutte prestazioni, ma il Cagliari è una squadra tosta.

Risultato Esatto