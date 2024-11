Per la dodicesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sabato 9 novembre 2024, alle ore 18, il Cagliari, ospita allo stadio Unipol Domus, la squadra ospite del Milan. Pronostico Cagliari-Milan di Serie A, formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Cagliari, ha raccolto 9 punti nelle prime 11 partite di Serie A giocate nella nuova stagione 2024-2025. La formazione sarda, arriva a questo match, dopo 3 sconfitte consecutive, subite contro Udinese, Bologna e Lazio.

Il Milan si presenta nella capitale, con 17 punti in classifica e con una partita da recuperare. La squadra rossonera, arriva a questo match, dopo la bella vittoria ottenuta in Champions League, contro il Real Madrid, e dopo il faticoso successo a Monza per 1 a 0.

Probabili Formazioni Cagliari-Milan di Serie A

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Dove vedere la partita in tv?

Cagliari-Milan di Serie A, sarà trasmessa in diretta sabato 9 Novembre su DAZN alle ore 18.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Cagliari-Milan

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per la dodicesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria esterna del Milan contro il Cagliari.

La vittoria interna del Cagliari è offerta a quota 5.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.10, mentre il successo esterno del Milan, si gioca a quota 1.60.

Pronostico Cagliari-Milan di Serie A

Il Milan, arriva in Sardegna, dopo la bella vittoria ottenuta a Madrid, in Champions League. Il Cagliari cercherà di portare a casa almeno un punto da questa partita casalinga.

Risultato Esatto di Cagliari-Milan del 09/11/2024

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Cagliari e Milan, vi indichiamo questi risultati: