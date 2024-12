Per la quindicesima giornata di Serie A, sabato 7 dicembre 2024, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, i padroni di casa della Roma, ospitano la formazione salentina del Lecce. Pronostico Roma-Lecce di Serie A del 08/12/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Roma, ha raccolto solo 13 punti nelle prime 14 partite di Serie A giocate nella nuova stagione 2024-2025 ed al quindicesimo posto in classifica a pari merito con il Lecce.

I giallorossi, arrivano a questo match, dopo 4 sconfitte consecutive subite contro Verona e Napoli in trasferta e Bologna e Atalanta in casa, che hanno infiammato l’ambiente.

Il Lecce si presenta nella capitale, con gli stessi punti in classifica della Roma, e reduce dal pareggio interno ottenuto per 1 a 1 contro la Juventus, dopo la vittoria ottenuta a Venezia per 1 a 0.

Probabili Formazioni Roma-Lecce di Serie A

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per questa partita di Serie A, in programma sabato 7 dicembre 2024, alle ore 20.45, tra i padroni di casa della Roma e la squadra ospite del Lecce.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Squalificati: Nessuno – Infortunati: Nessuno

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

Squalificati: Nessuno – Infortunati: Pierret, Banda, Bonifazi

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio di Serie A, valida per la quindicesima giornata di campionato italiano, tra Roma e Lecce, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Roma-Lecce

Andiamo a scoprire le quote offerte dai principali bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido per la quindicesima giornata di campionato e vedono favorita la vittoria interna della Roma contro il Lecce.

La vittoria interna della Roma è offerta a quota 1.55 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.00, mentre il successo esterno del Lecce, si gioca a quota 6.25.

Pronostico Roma-Lecce di Serie A del 07/12/2024

La Roma ha un solo risultato utile, la vittoria, per uscire dalla zona calda della classifica e per placare la contestazione dei tifosi. Il Lecce è in un buon momento di forma, con 8 punti raccolti nelle ultime 5 partite di Serie A giocate.

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Serie A, tra Roma-Lecce, vi consigliamo questa rosa di possibili risultati finali per questa partita di calcio.