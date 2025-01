Per la ventesima giornata di calcio in Serie A, sabato 11 gennaio 2025, alle ore 20.45, allo stadio San Siro si gioca il match tra i padroni di casa del Milan e il Cagliari. Pronostico Milan-Cagliari di Serie A del 11/01/2025.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Milan, si presenta a questa importante partita, ottava in classifica con 24 punti, a meno 8 punti di vantaggio sulla zona Champions League. La squadra rossonera, arriva dal pareggio casalingo 1 a 1, ottenuto in casa contro la Roma.

Il Cagliari, ha raccolto 17 punti nelle prime 19 partite di Serie A giocate nella nuova stagione 2024-2025 ed è diciasettesima in classifica, in piena corsa per non retrocedere. I sardi, arrivano dalla vittoria ottenuta in trasferta, 2 a 1 contro il Monza.

Probabili Formazioni Milan-Cagliari di Serie A

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per questa partita di Serie A, in programma sabato 11 gennaio 2025, alle ore 20.45, tra i padroni di casa del Milan e la squadra ospite della Cagliari.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceicao.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio di Serie A, valida per la ventesima giornata di campionato italiano, tra Milan e Cagliari, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e SKY dalle ore 20.45, di sabato 11 gennaio 2025.

Le quote offerte dai bookmaker per Milan-Cagliari

Andiamo a scoprire le quote offerte dai principali bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido per la ventesima giornata di campionato e vedono favorita la vittoria interna del Milan contro il Cagliari.

La vittoria interna del Milan è offerta a quota 1.35 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.00, mentre il successo esterno del Cagliari, si gioca a quota 9.00.

Pronostico Milan-Cagliari di Serie A del 11/01/2025

Il Milan deve vincere, per cercare di accorciare la classifica ed avvicinarsi alla zona Champions League. Il Cagliari firmerebbe per un pareggio in questa trasferta di Milano.

Pronostico: Vittoria Milan + GOL SI a quota 3.00 su Lottomatica

Scommessa Speciale: Vittoria Milan + Over 2.5 a quota 1.90 su Eurobet

Risultato Esatto di Milan-Cagliari di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Serie A, tra Milan e Cagliari, vi consigliamo questa rosa di possibili risultati finali per questa partita di calcio. 2-0/3-1/3-0