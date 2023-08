Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite in programma domani 9 agosto 2023, con i consigli gratuiti dei nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata ai turni di qualificazione alla prossima Champions League composta da tre partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Champions League: scopri i nostri pronostici per le partite del 9/08/2023.

Mercoledì 9 agosto 2023, si giocano le partite di andata, delle simifinali valide per l’accesso al tabellone di calcio in Champions League.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Panathinaikos-Marsiglia

La prima partita della nostra Schedina di domani 9 agosto 2023, si gioca in Grecia e mette a confronto Panathinaikos-Marsiglia. I padroni di casa del Panathinaikos di Atene hanno superato nei quarti la formazione ucraina del Dnipro-1, mentre il Marsiglia entra nel tabellone dall semifinali.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono un risultato in doppia chance. Il nostro pronostico quindi è 1X a quota 1.35 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Gol Si, offerto su Netbet a quota 1.70, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

La secondo partita ci porta in Slovacchia, dove alle ore 20.30 scendono in campo Slovan Bratislava e Maccabi Haifa. La squadra di casa dello Slovan, ha eliminato nei quarti di finale la formazione bosniaca dello Zrinjski, mentre gli israelani del Maccabi, hanno superato il Tiraspol.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio optano per la doccia chance. Il nostro pronostico quindi è 1x a quota 1.35 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 1.5, offerto su Netbet a quota 1.45, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Rangers-Servette

La terza e ultima partita della nostra schedina si gioca in Scozia alle ore 20.45, e vede scendere in campo Rangers-Servette. La squadra di casa dei Rangers, entrano nel tabellone in semifinale, mentre il team ospite del Servette, ha eliminato nei quarti di finale del tabellone per entrare nella prossima Champions League, il Genk.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra di casa. Il nostro pronostico quindi è il segno 1 a quota 1.55 su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Starcasinò a quota 1.55, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

