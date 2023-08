Sei alla ricerca di una schedina da giocare, per le partite di ritorno delle semifinali di qualificazione alla prossima edizione di calcio in Europa League? Pronostici Europa League: scopri la nostra schedina valida per gli incontri del 17 agosto 2023 e tutte le quote offerte dai bookmaker.

Giovedì 17 agosto 2023, si giocano le partite di ritorno delle semifinali per l’accesso al tabellone della prossima edizione di calcio in Europa League.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Pronostico HJF-Qarabag

La prima partita dedicata della nostra schedina dedicata alle partite di ritorno per l’accesso al tabellone di Europa League 2023-2024, ci porta in Finlandia dove scendono in campo HJF-Qarabag. La partita di andata è terminata con il risultato di 2 a 1 per il Qarabag.

Per i bookmaker la partita di ritorno si preannuncia molto incerta. La vittoria esterna è bancata a quota 2.20, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria dei padroni di casa a quota 2.80. Pronostico in doppia chance 1X a quota 1.58 su Netbet e a quota 1.61 su Sisal, oppure Over 1.5 a quota 1.28

Scommesse Europa League: Genk-Olympiakos

Per la seconda partita si vola in Belgio, dove si affrontano Genk-Olympiakos. Nella partita di andata giocata ad Atene, in Grecia, i padroni di casa dell’Olympiakos si sono imposti con il risultato di 1 a 0.

Vittoria interna nettamente favorita nella partita di ritorno, infatti la vittoria del Genk è offerta a quota 1.72, il pareggio offerto a quota 3.75, la vittoria esterna a quota 4.20. Pronostico 1X a quota 1.22 oppure Over 1.5 a quota 1.28.

Quote Ludogorest-Astana

La terza e ultima partita dedicata al calcio di Europa League, ci porta in Bulgaria, dove si affrontano Ludogorest-Astana. La partita di andata giocata in Kazakistan ha visto la squadra di casa dell’Astana imporsi con il risultato di 2 a 1.

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono il successo casalingo del Ludogorest nettamente favorito e giocato a quota 1.44 su Starcasinò e a quota 1.46 su Bullibet, il pareggio giocato a quota 4.20, la vittoria esterna pagata 6 volte la posta giocata. Pronostico 1 a quota 1.46.

