Vuoi dei pronostici gratuiti, validi per le partite della prima giornata del campionato cadetto di Serie B, con i consigli gratuiti dei nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata pialla prima giornata di Serie B, composta da quattro partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Serie B: scopri i pronostici gratuiti dei nostri tipster validi per le tue scommesse.

Schedina Serie B: scopri i pronostici gratuiti dei nostri tipster validi per le tue scommesse

Tra venerdì 18 e domenica 20 agosto 2023, si gioca la prima giornata del campionato di calcio italiano cadetto di Serie B

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Cremonese-Catanzaro

La Cremonese è retrocessa lo scorso anno dalla Serie A, ma secondo le quote offerte dai bookmaker, è una delle maggiori candidate per il ritorno nel missano campionato. Il Catanzaro è una neo promossa, avendo dominato la passata stagione il suo girone di Serie C e parte in questa stagione con l’obbiettivo di una tranquilla salvezza.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna della Cremonese. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.90 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Gol SI, offerto su Netbet a quota 1.80, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Ternana-Sampdoria

La secondo partita ci porta in Umbria, dove sabato 19 agosto 2023, alle ore 20.30 scendono in campo Ternana-Sampdoria. La squadra di Terni, riparte la nuova stagione con il target della Salvezza, la Sampdoria invece per tornare subito in Serie A.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono una partita equilibrata e vi consigliano la doppia chance. Il nostro pronostico quindi è X2 a quota 1.33 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su GOL SI, offerto su Netbet a quota 1.75, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Sudtirol-Spezia

La terza è partita della nostra schedina si gioca a Bolzano, domenica 20 agosto alle ore 18.00, e vede scendere in campo Sudtirol-Spezia. La squadra di Bolzano del Sudtirol è stata la sorpresa dello scorso campionato di Serie B, mentre lo Spezia è la candidata numero 1 per il ritorno in Serie A.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio consigliano la doppia chance. Il nostro pronostico quindi è il segno x2 a quota 1.30 su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su OVER 1.5, offerto su Starcasinò a quota 1.45, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Venezia-Como

La quarta e ultima partita della nostra schedina si gioca a Venezia alle ore 20.30, e vede scendere in campo Venezia-Como. Il Venezia si presenta al via con buone ambizioni di classifica, il Como per essere la rivelazione di questo campionato di Serie B.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra di casa. Il nostro pronostico quindi è il segno 1 a quota 2.10 su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Gol SI, offerto su Starcasinò a quota 1.90, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @7.44



Cremonese-Catanzaro: 1 1.90

Ternana-Sampdoria: x-2 1.33

Sudtirol-Spezia: x2 1.30

Venezia-Como: 1 2.10

MULTIPLA GOL-OVER @8.68



Cremonese-Catanzaro: GOL SI 1.80

Ternana-Sampdoria: GOL SI 1.75

Sudtirol-Spezia: OVER 1.5 1.45

Venezia-Como: GOL SI 1.90

