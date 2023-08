Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite in programma il 22 e 23 agosto 2023, con i consigli gratuiti dei nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata ai turni di qualificazione alla prossima Champions League composta da tre partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Champions League 22-23 agosto 2023: scopri i pronostici elaborati dei nostri tipster.

Schedina Champions League 22-23 agosto 2023: scopri i pronostici elaborati dei nostri tipster

Tra martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2023, si giocano le partite di andata delle finali di qualificazione all’edizione 2023-2024 di calcio in Champions League.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Rangers-PSV

La prima partita della nostra Schedina dedicata alla Champions League, si gioca in Scozia, martedì 22 agosto e mette a confronto Rangers-PSV

I padroni di casa dei Rangers Glasgow, allenati da Mister Michael Beale, sono arrivata a questa partita di finale eliminando in semifinale il Servette, mentre il PSV Eindhoven è entrato nel tabellone direttamente da questa partita di finale.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono un risultato in doppia chance Il nostro pronostico quindi è 1-2 a quota 1.28 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su GOL SI, offerto su Netbet a quota 1.60, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Braga-Panathinaikos

La secondo partita ci porta in Portogallo, dove mercoledì 23 agosto 2023, alle ore 21 scendono in campo Braga-Panathinaikos.

La squadra di casa del Braga, si è facilmente qualificata per questo match di finale, superando sia in casa che in trasferta la squadra serba del TSC, mentre gli sfidanti del Panathinaikos vengono dalla durissima semifinale vinta contro il Marsiglia, vincendo 1 a 0 ad Atene e pareggiando il match di ritorno giocato in Francia.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio optano per la vittoria del Braga. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.63 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Netbet a quota 2.05, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Molde-Galatasaray

La terza e ultima partita della nostra schedina si gioca mercoledì 23 agosto alle ore 21, e vede scendere in campoMolde-Galatasaray.

Il Molde ha centrato questa partita di finale, superando in semifinale la squadra rivelazione del Klaksvik, perdendo 2 a 1 in trasferta alle Isole Faroe e vincendo in Norvegia per 2 a 0. La squadra turca del Galatasaray ha eliminato senza nessun problema la formazione slovena dell’Olimpia Lubiana.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono un risultato in doppia chance. Il nostro pronostico quindi è il segno x2 a quota 1.40 su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Starcasinò a quota 1.85, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @2.99



Rangers-PSV 1-2 1,28

Braga-Panathinaikos 1 1.63

Molde-Galatasaray x2 1.40

MULTIPLA GOL-OVER @6.10



Rangers-PSV GOL SI 1,60

Braga-Panathinaikos OVER 2.5 2.05

Molde-Galatasaray OVER 2.5 1.85