Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite della seconda giornata di calcio italiano di Serie A, con i consigli gratuiti dei nostri scommettitori e analisti esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata alla Serie A, composta da tre partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Serie A: pronostici e i consigli validi per la seconda giornata.

Schedina Serie A: pronostici e i consigli validi per la seconda giornata

Tra sabato 26 e lunedì 28 agosto 2023, si gioca la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A edizione 2023-2024.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Milan-Torino

La prima partita della nostra Schedina dedicata alla Serie A, si gioca a Milano Sabato 26 agosto e mette a confronto Milan-Torino.

I padroni di casa del Milan, hanno battuto all’esordio in trasferta il Bologna per 2 reti a 0, mentre la squadra ospite del Torino, ha pareggiato in casa 0 a 0 contro il Cagliari allenato da Mister Claudio Ranieri.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna del Milan. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.60 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 1.5, offerto su Netbet a quota 1.40, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Juventus-Bologna

La secondo partita ci porta al Allianz Stadium, dove domenica 27 agosto 2023, alle ore 18.30 scendono in campo Juventus-Bologna

La squadra di casa della Juventus, ha vinto agevolmente ad Udine per 3 a 0 nel suo esordio nella nuova stagione di Serie A, mentre il Bologna viene dalla sconfitta interna per 2 a 0 subita contro il Milan.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio optano per la vittoria interna della Juventus. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.45 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 1.5, offerto su Netbet a quota 1.35, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Cagliari-Inter

La terza e ultima partita della nostra schedina si gioca lunedì 28 agosto alle ore 20.45, e vede scendere in campo Cagliari-Inter

La squadra di casa del Cagliari, viene dal buon pareggio ottenuto a Torino per 0 a 0, mentre l’Inter dal successo interno ottenuto per 2 a 0 contro il Monza.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra ospite. Il nostro pronostico quindi è il segno 2 a quota 1.45 su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 1.5, offerto su Starcasinò a quota 1.30, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @3.38



Milan-Torino 1 1,60

Juventus-Bologna 1 1.45

Cagliari-Inter 2 1.45

MULTIPLA GOL-OVER @2.19



Milan-Torino Over 1.5 1,40

Juventus-Bologna Over 1.5 1.35

Cagliari-Inter Over 1.5 1.30

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione