Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite di qualificazione ai campionati europei di calcio, con i consigli gratuiti dei nostri scommettitori e analisti esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata a Euro 2024, composta da tre partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Euro 2024: pronostici e i consigli validi per i match di oggi 7 settembre.

Oggi 7 settembre 2023, si giocano le partite di qualificazione ai prossimi campionati europei di calcio, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2023.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Olanda-Grecia

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna dell’Olanda.

Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.45 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Netbet a quota 1.75, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Pronostico Serbia-Ungheria

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio optano per la vittoria interna della Serbia. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.72 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su GOL SI, offerto su Netbet a quota 2.10, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Quote Slovenia-Irlanda del Nord

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra di casa. Il nostro pronostico quindi è il segno 1 a quota 1.80 su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 1.5, offerto su Marathonbet a quota 1.45

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @4.50



Olanda-Grecia 1 quota 1.45

Serbia-Ungheria 1 quota 1.72

Slovenia-Irlanda del Nord 1 quota 1.80

MULTIPLA GOL-OVER @5.60



Olanda-Grecia OVER 2.5 quota 1.75

Serbia-Ungheria GOL SI quota 2.10

Slovenia-Irlanda del Nord OVER 1.5 quota 1.45

