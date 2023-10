Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite della seconda giornata di calcio in Champions League, con i consigli gratuiti dei nostri scommettitori e analisti esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata alla Champions League, composta da tre partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Schedina Champions League: pronostici e i consigli validi per la seconda giornata.

Tra martedì 3 e mercoled’ 4 ottobre 2023, si gioca la seconda giornata dei gironi di Champions League edizione 2023-2024.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da tre partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Inter-Benfica

La prima partita della nostra Schedina dedicata alla Champions League, si gioca a Milano, martedì 3 ottobre 2023 e mette a confronto Inter-Benfica.

La formazione di casa dell’Inter arriva a questo secondo match del gruppo D di Champions League, dopo il pareggio faticoso ottenuto nella gara di esordio contro la Real Sociedad per 1 a 1.

Il Benfica, una delle squadre rivelazioni della passata edizione di Champions League, ha esordito perdendo nettamente i casa contro il Salisburgo per 2 a 0, giocando però in 10 per buon parte della partita.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna dell’Inter.

Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.65 su Sisal, ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Netbet a quota 1.70.

Lens-Arsenal

La secondo partita ci porta in Francia, dove martedì 3 ottobre, alle ore 21.00 scendono in campo Lens-Arsenal

La formazione di casa del Lens, torna in Champions League dopo tantissimi anni di assenza, e nella gara di esordio ha strappato un buon pareggio per 1 a 1 sul campo del Siviglia.

La squadra inglese dell’Arsenal, è in testa al gruppo B, dopo la roboante vittoria ottenuta in casa per 4 a 0 contro il PSV Eindhoven.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio optano per la vittoria esterna dell'Arsenal. Il nostro pronostico quindi è 2 a quota 1.60 su Sisal, ma si può optare anche su OVER 2.5, offerto su Netbet a quota 1.75.

Lipsia-Manchester City

La terza e ultima partita della nostra schedina si gioca mercoledì 4 ottobre alle ore 21.00, e vede scendere in campo Lipsia-Manchester City

La squadra tedesca del Lipsia, ha esordito nel gruppo G di Champions League, andando a vincere in trasferta a Berna per 3 a 1 contro lo Young Boys.

I campioni in carica del Manchester City, hanno vinto la prima gara del girone, dopo essere andati sotto 1 a 0 all’intervallo in casa contro la Stella Rossa, per poi vincere con il risultato di 3 a 1.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio optano per la vittoria esterna. Il nostro pronostico quindi è il segno 2 a quota 1.70 su Bullibet, ma si può optare anche su OVER 2.5, offerto su Marathonbet a quota 1.60.

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @4.66



Inter-Benfica 1 1,65

Lens-Arsenal 2 1.60

Lipsia-Manchester City 2 1.70

MULTIPLA GOL-OVER @4.56



Inter-Benfica Over 2.5 1.70

Lens-Arsenal Over 2.5 1.75

Lipsia-Manchester Over 2.5 1.60