La schedina di oggi 19 dicembre 2024, è dedicato al calcio di Conference League. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Conference League di oggi 19/12/2024, scopri la Multipla vincente.

La Schedina in multipla di Conference League di oggi

Giovedì 19 dicembre 2024, si gioca la sesta giornata di calcio in Conference League. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico APOEL-Astana

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Conference League, è in programma giovedì 19 dicembre alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’APOEL Limassol contro la squadra kazaka dell’Astana.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria interna dell’APOEL + Over 1.5 offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet.

Multipla Molde-Mlada Bolesav

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Conference League, è quello che si gioca in Norvegia, tra la squadra di casa del Molde e la formazione ospite del Mlada Bolesav.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Molde + Over 1.5 offerta a quota 1.83 su Snai e Sisal

Scommessa Hearts-Petrocub

La terza partita inserita nella schedina dedicata alla Conference League, è in programma giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21 in Scozia e vede scendere in campo Hearts e Petrocub.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Conference League, vi consiglia l’opzione Vittoria Hearts + Over 2.5 offerta a quota 1.61 su Netbet e Goldbet

Pronostico Celje-TNS

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alla Conference League, è in programma oggi, alle ore 21 e vede scendere in campo la formazione di casa slovena del Celje opposta al The New Saints.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria interna del Celje + Over 2.5 offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet.

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @9.76



APOEL-Astana: 1 + Over 1.5 a quota 1.80

Molde-Mlava Bolesav: 1 + Over 1.5 a quota 1.83

Hearts-Petrocub: 1 + Over 2.5 a quota 1.61

Celje-The New Saints: 1 + Over 2.5 a quota 1.80