Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2023? per i bookmaker vincerà la Svezia

L'Eurovision Song Contest 2023, si svolgerà nella città di Liverpool in Inghilterra, dal 9 al 13 maggio 2023. Il Festival della canzone Europea è stato vinta nella scorsa edizione dall'Ucraina.

Lo scorso anno a Torino ha vinto l’Ucraina

L’edizione 2022 dell’Eurovision, si è disputata in Italia e più precisamente nella città di Torino, perchè nell’edizione 2021, furono il gruppo italiano dei Maneskin, già vincitori a Sanremo a trionfare anche in Europa con il brano “Zitti e Buoni“, mentre a Torino si impose il gruppo Ucraino Kalush Orchestra, con il brano “Stefania“.

Come si seleziona il partecipante Italiano?

Il partecipante nazionale italiano all’Eurovision Song Contest, viene selezionato attraverso il Festival di Sanremo, ovvero il vincente del Festival della canzone italiana, vince per diritto anche la partecipazione dal Festival della canzone Europea, ma può anche rifiutarsi di partecipare.

Quali nazioni hanno trionfato dal 2000 ad oggi?

2000: Danimarca, Olsen Brothers con Fly on the Wings of Love

2001: Estonia, Tanel Padar e Dave Benton con Everybody

2002: Lettonia, Marie N. con I Wanna

2003: Turchia, Sertab Erener con Everyway That I Can

2004: Ucraina, Ruslana con Wild Dances

2005: Grecia, Helena Paparizou con My Number One

2006: Finlandia, Lordi con Hard Rock Hallelujah

2007: Serbia, Marija Šerifović con Molitva

2008: Russia, Dima Bilan con Believe

2009: Norvegia, Alexander Rybak con Fairytale

2010: Germania, Lena Meyer-Landrut con Satellite

2011: Azerbaigian, Ell & Nikki con Running Scared

2012: Svezia, Loreen con Euphoria

2013: Danimarca, Emmelie de Forest con Only Teardrops

2014: Austria, Conchita Wurst con Rise like a Phoenix

2015: Svezia, Måns Zelmerlöw con Heroes

2016: Ucraina, Jamala con 1944

2017: Portogallo, Salvador Sobral con Amar pelos dois

2018: Israele, Netta con Toy

2019: Paesi Bassi, Duncan Laurence con Arcade

2021: Itala, Maneskin con Zitti e Buoni

2022:Ucraina, Kalush Orchestra con Stefania

Quale cantante parteciperà per l’Italia

L’Italia sarà in gara all’Eurovision Song Contest 2023, con il vincitore del Festival di Sanremo 2023, Margo Mengoni con la cazone “Due Vite”. Mengoni ha già partecipato all’Eurovision dieci anni fa, con il brano “L’Essenziale”.

Elenco degli artisti e dei brani in gara per Eurovision 2023

Di seguito troverete l’elenco completo di tutti i cantanti e di tutte le canzoni suddivise per nazione di questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2023.

Sweden Loreen – Tattoo

Finland Käärijä – Cha Cha Cha

Ukraine Tvorchi – Heart of Steel

Norway Alessandra – Queen of Kings

Spain Blanca Paloma – Eaea

Israel Noa Kirel – Unicorn

Czechia Vesna – My Sister’s Crown

Austria Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

United Kingdom Mae Muller – I Wrote A Song

France La Zarra – Évidemment

Italy Marco Mengoni – Due vite

Armenia Brunette – Future Lover

Switzerland Remo Forrer – Watergun

Georgia Iru – Echo

Moldova Pasha Parfeni – Soarele și Luna

Serbia Luke Black – Samo mi se spava

Netherlands Nicolai & Cooper – Burning Daylight

Croatia Let 3 – Mama ŠČ!

Australia Voyager – Promise

Germany Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Estonia Alika – Bridges

Poland Blanka – Solo

Ireland Wild Youth – We Are One

Iceland Diljá – Power

Cyprus Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Portugal Mimicat – Ai Coração

Denmark eiley – Breaking My Heart

Greece Victor Vernicos – What They Say

Azerbaijan TuralTuranX – Tell Me More

Belgium Gustaph – Because of You

Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

San Marino Piqued Jacks – Like An Animal

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Latvia Sudden Lights – Aijā

Lithuania Monika Linkytė – Stay

Romania Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Per i bookmaker è la Svezia, con la cantante Loreen (già vincitrice in una passata edizione del Festival) e il suo brano “Tatoo” la grande favorita per la vittoria finale. Il successo svedese è offerto a quota 2.

A seguire nel tabellone quote troviamo a 5 la vittoria della Finlandia, a quota 7 quello dell’Ucraina, a 13 quello della Norvegia, a 15 della Spagna.

Purtroppo l’Italia è molto indietro nelle quote, la vittoria di Marco Mengoni con il brano “Due Vite”, paga 51 volte la posta giocata, mentre il successo di San Marino, con il gruppo Piqued Jacks con il brano “Like an Animal” è bancata a quota 251.