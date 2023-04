Amici 2023, il talent show in onda su Canale 5, condotto da Maria de Filippi e che vede come giudici il cantante Michele Bravi, il paroliere e cantante Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Gioffre, decreterà il vincitore del programma nella finale in programma il 13 maggio 2023. Pronostico Amici 2023: Angelina Mangano è la vincitrice?

I giudici e le squadre in gara

Sono tre le squadre di questa edizione di Amici 2023, la prima è quella che vede insieme i giudici la show girl Lorella Cuccarini e il ballerino Emanuel Lo e che ha ancora tre concorrenti in gara, i cantanti Angelina Mangano e Cricca e il ballerina Maddalena.

La seconda squadra è composta da Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi, che ha ancora in gioco tre concorrenti, il cantante Aaron e i ballerini Ramon e Isobel.

Terza squadra in gioco, vede i due giudici Arisa e Raimondo Todaro, con ancora quattro concorrenti in corsa per vincere l’edizione 2023 di Amici, i cantanti Federica e Wax e i ballerini Mattia e Alessio.

Albo d’oro vincitori Amici

2001-2002 Dennis Fantina

2002-2023 Giulia Ottonello

2003-2004 Leon Cino

2004-2005 Antonio Spadaccino

2005-2006 Ivan D’Andrea

2006-2007 Federico Angelucci

2007-2008 Marco Carta

2008-2009 Alessandra Amoruso

2009-2010 Emma Marrone

2010-2011 Virginio Simonelli

2011-2012 Gerardo Pulli

2012-2013 Moreno Donandoni

2013-2014 Deborah Iurato

2014-2015 The Kolors

2015-2016 Sergio Sylvestre

2017-2018 Irama

2018-2019 Alberto Uso

2020-2021 Giulia Stabile

2021-2022 Luigi Strangis

Per i bookmaker, la grande favorita per vincere Amici 2023, è la figlia del defunto cantante Mango. Angelina Mangano, viene offerta vincente a quota 2 sia su Sisal che su Starcasinò, a quota 3.50 viene pagata la vittoria di Isobel, a 8.50 quella di Aaron.

A quota 10 si paga il successo di Mattia Zenzola, a 11 Wax, stessa quota pagata per la vittoria di Federica Andreani, a 17 Cricca, a 26 Alessio Cavaliere, a quota 51 Ramon Agnelli, chiude il tabellone quote Maddalena Svevi, bancata vincente 61 volte la posta giocata.