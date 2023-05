L’Isola dei Famosi, il reality show in onda su Canale 5, condotta da Ilary Blas,i ha preso il via lo scorso 17 aprile e terminerà con la finale in programma il 19 giugno 2023. Pronostici Isola dei Famosi 2023: Paolo Noise è il favorito dei bookmaker, ma occhio anche a Marco Mazzoli e Pamela Camassa.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023?

I principali bookmaker hanno aperto le quote sul vincitore dell’edizione 2023, dell’Isola dei Famosi. Il favorito per il successo finale secondo le quote offerte dai bookmaker è il conduttore radiofonico Paolo Noise, pagato vincente 3 volte la posta giocata.

Quote Concorrenti: occhio a Marco Mazzoli e Pamela Camassa

L’altro conduttore radiofonico, Marco Mazzoli è offerto vincente a quota 5 e precede l’ex modella e giocatrice di poker Pamela Camassa, bancata vincete a quota 5.50.

Dietro di loro nel tabellone quote troviamo l’ex Suor Cristina, Cristina Scuccia e il rugbysta Andrea Lo Cicero, bancati vincenti a quota 8, la showgirl Nathalie Caldonazzo a quota 12. A quota 15 troviamo la modella brasiliana Helena Prestes e l’influencer Luca Vetrone.

Chiude il Tabellone quota l’attrice Corinne Clery

Fabio Ricci dei Jalisse, è offerto vincete a quota 21 e precede a quota 26, la cantante sempre dei Jalisse, Alessandra Drusian e Fiore Argento, sorella della più famosa Asia Argento.

Il conduttore Tv, Alessandro Cecchi Paone e il modello Christopher Leoni, giocati vincenti a quota 34, la modella Claudia Motta a quota 41, Simone Antolini, compagno di Cecchi Paone a quota 51, chiude il tabellone quote l’attrice francese Corinne Clery a quota 76.