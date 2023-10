Chi vincerà l’edizione 2023-2024 di X Factor, il talent show in programma ogni settimana di Sky? ad oggi non sono ancora stati selezionati i concorrenti partecipanti, infatti siamo ancora fermi ai Bootcamp, ma sono già state aperte le quote per il giudice vincente. Pronostico X Factor 2023: Morgan favorito per la vittoria tra i giudici.

Cosa è X Factor e quanto è iniziato?

L’edizione italiana di X Factor 2023-2024, ha preso il via giovedì 14 settembre 2023, con le Audition che si sono svolte a Milano, a cui seguiranno i Bootcamp e gli Home Visit, per selezionare i 12 concorrenti che parteciperanno al Talent Show, al via dal 26 ottobre.

Conduzione e giudici di X Factor 2023

Il programma verrà condotto, come nella scorsa edizione dalla cantante Francesca Michielin, e vedrà al via quattro giudici, tre dei quali sono stati confermati dalla passata edizione, Ambra Angiolini, attrice e conduttrice tv, Fedex, rapper e marito di Chiara Ferragni e dal cantante Dargen D’Amico.

La novità di questa edizione è il ritorno tra i giudici di Morgan, dopo 9 anni di assenza, dopo aver vinto 5 edizioni come giudice del programma, dal 2008 al 2014.

Pronostico: Morgan favorita per la vittoria tra i giudici

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono ancora il cantante Morgan, come il giudice favorito per la vittoria, il suo successo è pagato a quota 2.50, segue a quota 3 Ambra, a quota 4.50 di paga il successo di Fedez, mentre a quota 6.50 è pagata al vittoria di Dargen d’Amico, sia su Sisal che su Goldbet