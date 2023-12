Il Festival di Sanremo 2024, è in programma dal 6 al 10 febbraio, presso il teatro Ariston di Sanremo e vedrà in scena ben 30 cantanti, 27 big e 3 cantanti che arrivano dalla selezione di Sanremo Giovani. Pronostico Festival di Sanremo 2024: testa a testa tra Geolier e Alessandra Amoruso.

30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo, la gara canora più seguita in Italia e in buona parte del mondo, torna per l’edizione 2024, dal 6 al 10 febbraio 2024, presso il teatro Ariston di Sanremo, condotto da Amadeus e con ben 30 cantanti in gara.

Gli artisti in gara al Festival 2024

Dargen D’Amico

Angelina Mango

Sangiovanni

Alfa

Fiorella Mannoia

Geolier

Loredana Berté

Emma

Fred De Palma

Mr.Rain

BNKR44

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga & Nek

Gazzelle

Il Volo

Alessandra Amoroso

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Santi Francesi

Maninni

Ricchi & Poveri

Clara

Festival Sanremo 2024: quote e scommesse

Per i bookmaker sembra delinearsi un duello a due per la vittoria, tra il rapper napoletano Geolier e la cantante Alessandra Amoruso, entrambi offerti vincenti a quota 3 su Sisal e su Admiralbet.

Dietro di loro in quota troviamo Annalisa, regina dell’estate con pezzi come “Disco Paradise” e “Mon Amour” offerta vincente a quota 7, a quota 11 sono inseriti in lavagna il gruppo dei Negroamaro e la figlia del cantane Mango, defunto da molti anni, Angelina Mangano.

A quota 13, il due volte vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood e il trio del Volo, anche loro già vincitori a Sanremo, con il brano “Grande Amore“, che li ha portati anche sul palco dell’Eurovision Contest Song, dove si sono classificati al terzo posto.

Scommettere sul Festival di Sanremo?

Pronostico Festival di Sanremo 2024

Alessandro Amoruso è la grande favorita per la vittoria, ed è per quetso che pensiamo che alla fine non sarà lei a trionfare, come spesso accade a Sanremo. Attenzione che però potrebbe essere l’anno che il Festival torni ad essere vinto da una donna e Annalisa potrebbe essere la sorpresa.