Continua anche in questo nuovo anno, il Grande Fratello, il reality show più longevo in Italia, in onda sempre su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione della giornalista Cesara Buonamici. Chi vincerà il Grande Fratello? per i bookmaker sarà Beatrice Luzzi.

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita per la vittoria, l’attrice e autrice televisiva, Beatrice Luzzi, offerta vincente a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.55 su Goldbet.

Possibili outsider per la vittoria

Per le principali casa di scommesse che operano in Italia, al secondo posto in classifica troviamo i concorrenti Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi, entrambi pagati vincenti 8 volte la posta giocata, mentre in terza posizione si trova Rosy Chin, inserita in lavagna a quota 15.

Le quote per gli altri concorrenti del GF

Altri concorrenti che potrebbero risalire il tabellone quote, nel proseguo della trasmissione e diventare possibili vincitori del Grande Fratello 2023-2024.

A quota 17 troviamo la cantante Fiordaliso, che precede Anita Olivieri pagata vincente 26 volte la posta giocata, a quota 36 è bancata Letizia Petris, a quota 41 si paga il successo di Paolo Masella, a quota 51 quello di Grecia Colmenares, chiude il tabellone Massimiliano Varrese a quota 67.

Grande Fratello 2023-2024: Quante puntate e quando finirà?

Ad oggi non è ancora stata fissata una durata massima del reality show, si pensa però che non si vada oltre il mese di febbraio 2023.

Sono in programma due puntate settimanali, ora fissate al lunedì e al venerdì, che hanno una durata di circa 4 ore, dalle 21.45 alle 01.50.