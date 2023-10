Tana delle Tigri finale day1. Al termine della prima giornata del Main Event al Perla di Nova Gorica si contano 259 iscritti (147 players left), ma le registrazioni tardive sono ancora aperte per i primi 14 livelli. Al comando del chipcount c’è Aldo Enrico Pezzotti su Andrea Lazzaro.

Tana delle Tigri finale day1: Aldo Enrico Pezzotti chipleader su Lazzaro

Si è concluso il day1 del €500 Main Event Tana delle Tigri al Casino Perla di Nova Gorica con €125.000 garantiti. A questa prima giornata ci sono stati 259 iscritti, numeri non ancora definitivi visto che la registrazione tardiva rimarrà aperta anche domani fino al 14° livello (la prima giornata si è conclusa dopo 9 livelli).

Domani si riprenderà con almeno 148 players left e al comando c’è Aldo Enrico Pezzotti che anche allo scorso Tana a Bratislava ha chiuso al 5° posto e prova a confermarsi, come Andrea Lazzaro che chiude al 2° posto del chipcount di giornata, anche lui sopra i 200K, dopo aver vinto il PRL Live da 20K garantiti del giovedì, e dopo aver chiuso come runner up anche allo scorso Main al Tana, a settembre qui al Perla.

Tana delle Tigri finale day1: in gioco anche Messina e Silverstrin

Se parliamo di conferme ci sarà anche Vincenzo Messina che proverà a bissare dopo la vittoria sempre qui al Perla nel settembre 2022, in un final table in cui era presente anche Giorgio Silvestrin che è in corsa pure al termine di questa giornata. Se Silvestrin ha chiuso sopra average, Messina dovrà rimontare da sotto ai 30K.

Tra i nomi noti al day2 di domani ritroveremo anche Valeria Bergomi sopra i 100K, così come Alioscia Oliva, giocatore della vecchia scuola che non ha bisogno di grandi presentazioni, e che da tanti anni non giocava un torneo in Italia. Lo ritroveremo domani con 74.600 chips. Si riprenderà dal livello 10 con blinds 300/600, ante 600 per un torneo dalla struttura davvero giocabile.

Chipcount Tana delle Tigri Day1

Chipcount non ufficiale con gli stake più alti e con i nomi più noti ancora in corsa a questo Main Event del Tana. Prossimamente vi forniremo anche il chipcount ufficiale e completo sul nostro sito e sui nostri social. Seguiteci anche su FACEBOOK.

Aldo Pezzotti 224.900

Andrea Lazzaro 203.300

Giancarlo Fabio 137.600

Censori Aurora 135.800

Massimiliano Lucchetti 122.500

Galanti Francesco 115.900

Antonio Pugliese 115.000

Michael Spinelli 112.300

Massimo Caldera 109.400

Michael Dori 109.200

Valeria Bergomi 107.900

Massimiliano Migliorino 100.300

Alioscia Oliva 74.600

Giorgio Silvestrin 63.000

Pasquale Plevano 44.700

Claudio De Seriis 49.900

Vincenzo Messina 29.900