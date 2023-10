Tana delle Tigri intervista De Seriis. Come sempre abbiamo intervistato Claudio De Seriis in questo veloce video in cui ci parla del torneo in corso al Perla, ma anche delle novità e della prossima tappa (si torna a Bratislava).

Tana delle Tigri intervista De Seriis: Video intervista

Veloce chiacchierata con Claudio De Seriis della CDS Events, ormai storico organizzatore del Tana delle Tigri, tra i più longevi in Italia. Claudio ci parla del torneo in corso a Nova Gorica in questi giorni, ma si guarda già al futuro, al prossimo aprile con il Tana delle Tigri che tornerà a Bratislava con un festival del poker che garantirà €400.000, di cui €250.000 soltanto nel Main Event da €250 di buy-in. Vediamo cosa bolle in pentola.

