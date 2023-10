Tana delle Tigri Finale Day 2. Si chiude una lunghissima seconda giornata di gioco al Casino Perla di Nova Gorica per il Main Event dell’evento organizzato dalla CDS Events. Scoppia la bolla, domani torneranno in 29 players left con Alioscia Oliva chipleader.

Tana delle Tigri Finale Day 2: Alioscia Oliva chipleader su 29 players left

Una lunga maratona questo day 2 del €500 Main Event Tana delle Tigri dalle sale del Casino Perla di Nova Gorica. La giornata iniziava con 148 giocatori ancora in corsa per la prima moneta da €30.000. Il torneo alla fine ha richiamato 315 iscritti per un montepremi complessivo di €141.750 diviso tra i primi 35 giocatori.

Durante la giornata perdiamo alcuni protagonisti come Giorgio Silvestrin e Matteo Sbrana. Provede invece la compagna di Sbrana, la giocatrice Valeria Bergomi che non molla, anche se a guardare tutti dall’alto è Alioscia Oliva, chipleader con 695K.

Il video dello scoppio della bolla

Tana delle Tigri Finale Day 2: Chipcount e payout

CHIPCOUNT MAIN EVENT

Alioscia Oliva 695.000

Niki Prela 680.000

Mubarek Durmisi 562.000

Edis Belic 537.000

Enrico Scalabrino 529.000

Umberto Caiazzo 520.000

Andrea Atzeni 513,000

Alessandro Deodati 455.000

Aldo Pezzotti 396.000

Jolanda Di Prima 386.000

Mario Manna 385.000

Simone Meloni 373.000

Valria Bergomi 329.000

Massimo Caldera 335.000

Antonio Ceriato 332.000

Vincenzo Messina 305.000

Michael Marchetti 299.000

Massimiliano Piattelli 236.000

Damian Malnaric 206.000

Bruno Caschera 191.00

Gabriele Clementi 178.000

Fabio Fantastico 173.000

Fernando Colantoni 164.000

Elvis Dori 160.000

Fabio Giancarlo 150.000

Francesco Chillemi 149.000

Fernando Rodriguez 126.000

Andrea Borghi 96.000

Massimiliano Migliorini 94.000

Media 325K

PAYOUT TANA DELLE TIGRI

1° – €30.000

2° – €18.000

3° – €13.000

4° – €10.000

5° – €8.450

6° – €7.000

7° – €5.800

8° – €4.800

9° – €4.000

10° – €3.350

11° – €2.850

12° – €2.450

13°-14° – €2.100

15°-16° – €1.800

17°-18° – €1.600

19°-21° – €1.450

22°-25° – €1.300

26°-30° – €1.200

31°-35° – €1.100