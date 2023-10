Tana delle Tigri Final Day. Tutto pronto per la giornata conclusiva del Main Event organizzato dalla CDS Events al Casino Perla di Nova Gorica. Si gioca per una prima moneta da €30.000 e al comando c’è Alioscia Oliva.

Tana delle Tigri Final Day: si riparte alle ore 14:00

La poker room del Perla di Nova Gorica è ancora vuota, ma dealer e floorman sono già al lavoro per attrezzare i tavoli in vista del final day al €500 Main Event Tana delle Tigri. Si gioca per una prima moneta da €30.000. Ecco il payout, con la bolla che è già scoppiata (35 ITM, oggi si riprenderà con 29 players left).

PAYOUT TANA DELLE TIGRI

1° – €30.000

2° – €18.000

3° – €13.000

4° – €10.000

5° – €8.450

6° – €7.000

7° – €5.800

8° – €4.800

9° – €4.000

10° – €3.350

11° – €2.850

12° – €2.450

13°-14° – €2.100

15°-16° – €1.800

17°-18° – €1.600

19°-21° – €1.450

22°-25° – €1.300

26°-30° – €1.200

31°-35° – €1.100

Tana delle Tigri Final Day: Alioscia Oliva al comando

CHIPCOUNT FINAL DAY

Alioscia Oliva 695.000

Niki Prela 680.000

Mubarek Durmisi 562.000

Edis Belic 537.000

Enrico Scalabrino 529.000

Umberto Caiazzo 520.000

Andrea Atzeni 513,000

Alessandro Deodati 455.000

Aldo Pezzotti 396.000

Jolanda Di Prima 386.000

Mario Manna 385.000

Simone Meloni 373.000

Valria Bergomi 329.000

Massimo Caldera 335.000

Antonio Ceriato 332.000

Vincenzo Messina 305.000

Michael Marchetti 299.000

Massimiliano Piattelli 236.000

Damian Malnaric 206.000

Bruno Caschera 191.00

Gabriele Clementi 178.000

Fabio Fantastico 173.000

Fernando Colantoni 164.000

Elvis Dori 160.000

Fabio Giancarlo 150.000

Francesco Chillemi 149.000

Fernando Rodriguez 126.000

Andrea Borghi 96.000

Massimiliano Migliorini 94.000

Segui gli aggiornamenti anche su Facebook

Le mani più interessanti, le carrellate fotografiche complete e le notizie flash le trovate sulla nostra pagina FACEBOOK. Seguici anche li.